“الحصيني” : أمطار من خفيفة لمتوسطة و حبات برد على مرتفعات الباحة وعسير وجازان

المناطق - الرياض

توقّع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد أجزاء من مرتفعات الباحة وعسير وجازان أمطارًا من خفيفة لمتوسطة مع حبات برد، مشيرًا إلى أنها تمتد للربع الخالي واليمن وعمان والإمارات.

وذكر الحصيني عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، أنّه يتوقع أيضًا رياحًا نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم.

وكان قد توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم طقسًا شديد الحرارة على المنطقة الشرقية وسماء غائمة جزئيا تتخللها بعض السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة،مكة المكرمة، المدينة المنورة».