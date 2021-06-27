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عدد الوفيات جراء كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة

عدد الوفيات جراء كورونا في العالم يقترب من 4 ملايين حالة
http://almnatiq.net/?p=997901
المناطق - وكالات

يواصل تفشي وباء كورونا حول العالم حصد مزيد من الأرواح، حيث تجاوز إجمالي الوفيات 3 ملايين و915 ألف حالة وفاة، فيما تجاوزت حصيلة الإصابات 181 مليون إصابة.

قائمة بعشر دول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء تتصدرها الولايات المتحدة:

1- الولايات المتحدة: 604 آلاف وفاة، وأكثر من 33.6 مليون إصابة.

2- البرازيل: نحو 513 ألف حالة وفاة، و18.4 مليون إصابة.

3- الهند: نحو 395 ألف حالة وفاة، و30.2 مليون إصابة.

4- المكسيك: 232.5 ألف وفاة، وأكثر من 2.5 مليون إصابة.

5- بيرو: أكثر من 191 ألف حالة وفاة، ومليونان و43 ألف إصابة.

6- روسيا: 132683 حالة وفاة، و5 ملايين و430753 إصابة.

7- بريطانيا: أكثر من 128 ألف حالة وفاة، و5 ملايين و367 ألف إصابة.

8- إيطاليا: 127 ألف حالة وفاة، وأكثر من 4.2 مليون إصابة.

9- فرنسا: 111 ألف حالة وفاة، و5.8 مليون إصابة.

10- كولومبيا: 104 آلاف حالة وفاة، و4.1 مليون إصابة.

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