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لاول مرة منذ 30 عاما.. الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية

لاول مرة منذ 30 عاما.. الرئيس المصري يصل إلى بغداد للمشاركة في القمة العربية الثلاثية
http://almnatiq.net/?p=997904
المناطق - وكالات

وصل إلى العاصمة العراقية بغداد اليوم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية.

وكان باستقباله في مطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وتبحث القمة الثلاثية ملفات عدة تتعلق بقضايا التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين الدول الثلاث في مجالات الاقتصاد والنقل والكهرباء والصناعة والزراعة والاستثمار والإعمار.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المقرر كذلك أن تشهد الزيارة لقاء الرئيس المصري مع رئيس الوزراء العراقي، لبحث العلاقات الأخوية بين البلدين التي شهدت نموا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فضلا عن تناول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين، وكذا التشاور حول القضايا والملفات الإقليمية.

كما سيعقد الرئيس المصري لقاء مع العاهل الأردني للتشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة والأخوية التي تجمع بين مصر والأردن، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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