أكثر من 90 ألف مستخدم لنظام التعليم عن بعد بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس من الفصل الصيفي

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بلغ عدد المستخدمين لنظام التعليم – عن بُعد – بجامعة نجران خلال الأسبوع الخامس من الفصل الصيفي للعام الدراسي الحالي 1442هـ، 90.031 مستخدماً في الفترة الممتدة من 20 – 24 / 6 / 2021 م .

وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد بالجامعة أن عدد المـلفات المستعرضة خلال الفترة نفسها بلغ 2,493,047 ملفاً، وعدد لوحات المناقشة 883 لوحة، ونحو 15985 تقييماً.

واستعرض التقرير تفاصيل 4376 فصلاً افتراضياً، منها 429 جلسة متزامنة، و 836 شُعبة أدارها 310 من أعضاء هيئة التدريس ، بحضور 9449 طالباً.