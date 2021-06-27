“الأرصاد” : أمطار رعدية على جازان والباحة

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نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات أبو عريش، الحرث، الداير بني مالك، الريث، الطوال، العارضة، فيفا، هروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة – بمشيئة الله – تضمن سحباً رعدية ممطرة ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية .

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة ، ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.