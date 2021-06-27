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مدرب الترجي يكشف تفاصيل “الواقعة” التي أهدت الفوز للأهلي

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مدرب الترجي يكشف تفاصيل “الواقعة” التي أهدت الفوز للأهلي

مدرب الترجي يكشف تفاصيل “الواقعة” التي أهدت الفوز للأهلي
اعتراض لاعبي الترجي على الحكم بعد ركلة الجزاء
http://almnatiq.net/?p=997921
المناطق - الرياض

كشف مدرب الترجي التونسي معين الشعباني عن الأسباب التي أدت لخسارة فريقه الثقيلة، على يد الأهلي المصري، مساء السبت.

وحقق الأهلي المصري فوزا عريضا بنتيجة 3-0، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على الترجي، ليصل إلى المباراة النهائية بعد أن كان قد انتصر ذهابا أيضا بنتيجة 1-0.

وأكد الشعباني أن من أبرز أسباب الهزيمة أمام الأهلي، السبت، كانت حالة الطرد المباشر على لاعب الترجي إلياس شتي، وضربة الجزاء للأهلي.

وكان شتي قد طرد في الدقيقة 36 بعد تسببه بركلة جزاء، سجل منها نجم الأهلي علي معلول في الدقيقة 38، قبل أن يضاعف محمد شريف وحسين الشحات غلة الأهلي في الدقيقتين 56 و60.

وقال الشعباني: “نشعر بالحزن للخسارة، لكن ضربة الجزاء والطرد قتلا فرصنا في المباراة”.

وأكمل: “الطرد وركلة الجزاء هما السبب في الخروج وليس نتيجة مباراة الذهاب أو شيء آخر، كنا أفضل من الأهلي حتى هذه اللقطة، وسوف نتحلى بالروح الرياضية ونقول مبروك للأهلي وسنعود أقوى الموسم المقبل”.

وأضاف “لم نستطع مجاراة الأهلي بدنيا بسبب النقص العددي، ولكننا قدمنا واحد من أفضل عروضنا على الإطلاق هذا الموسم، وفي حالة نجحنا في إحراز هدف في البداية كنا نستطيع التأهل والطرد حرمنا من العودة في النتيجة”.

واختتم بقوله: “أنا مدرب محترف وقدمت للترجي كل ما أملكه من قوة ولم أبخل بأي شيء وأتقبل التغيير بالرغم من حجم التغييرات التي حدثت في الفريق، أنا تحت أمر الترجي دائما لكن بعد نهاية المباراة ليس الوقت المناسب للحديث حول مستقبلي”.

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