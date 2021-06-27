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صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين

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صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين

صحة الشرقية تُنفذ أنشطة وفعاليات توعوية عن أضرار التدخين
http://almnatiq.net/?p=997941
المناطق - الرياض

نفّذ برنامج مكافحة التدخين بصحة الشرقية فعاليات وأنشطة متنوعة للتوعية بخطورة التدخين وتأثيره السلبي.
وتنوعت الفعاليات ما بين جولات ميدانية وتوزيع لوحات تحذيرية وبرامج تدريبية ومحاضرات، وتم تنفيذ أكثر من 400 جولة ميدانية ، وأكثر من 210 جولات صحية مع توزيع لوحات تحذيرية .
كما نظّم البرنامج أكثر من 14 برنامجًا تدريبيًا لوزارات وهيئات مختلفة و 12 فعالية ، إضافةً إلى محاضرتين عن أضرار التدخين .
وأوضحت صحة الشرقية أن هذه الأنشطة تأتي تفعيلاً لليوم العالمي لمكافحة التدخين وتسهم في حماية الأجيال الحالية والمستقبلية ليس فقط من العواقب الصحية بسبب التبغ، ومن الأضرار الاجتماعية والبيئية والاقتصادية الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه.

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