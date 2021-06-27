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تليجرام يتيح مكالمات الفيديو الجماعية

تليجرام يتيح مكالمات الفيديو الجماعية

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تليجرام يتيح مكالمات الفيديو الجماعية

تليجرام يتيح مكالمات الفيديو الجماعية
http://almnatiq.net/?p=997942
المناطق - الرياض

أضاف تطبيق الدردشة “تليجرام”، أمس الأول، الميزة التي ينتظرها عدد كبير من مستخدميه، وهي محادثات الفيديو الجماعية، التي أصبحت متوافرة على هواتف “آيفون” و”أندرويد” ونسخة “سطح المكتب”.
وتتيح الميزة إمكانية تثبيت فيديو لشخص ما في أعلى أو منتصف الشاشة، حتى أثناء انضمام مشاركين جدد إلى المكالمة، كما يمكن للمستخدمين مشاركة شاشتهم مع الأطراف الآخرين في حال رغبتهم في تقديم عرض تقديمي أو إعلان أمر ما.
وتقتصر مكالمات الفيديو الجماعية في “تليجرام” في الوقت الحالي على أول 30 شخصا ينضمون إلى المحادثة الصوتية، لكن هذا رقم يؤكد التطبيق الشهير أنه سيزداد قريبا، وذلك لأنه يوسع المحادثات الصوتية لدعم الأحداث المباشرة وغيرها من الميزات الجديدة، بحسب بيان رسمي صادر عن الشركة.
ويمكن لمستخدمي “تليجرام” المشاركة في مكالمات فيديو جماعية عبر الهاتف الذكي، وكذلك على الحواسيب اللوحية وأجهزة الكمبيوتر.
بالنسبة للنسخة الخاصة بالكمبيوتر، فإن “تليجرام” يوفر مساحة شاشة إضافية من أجل منح المستخدمين رؤية أفضل لكل ما يحدث، كما أنه يمكن فتح لوحة جانبية في نسخة الحواسيب اللوحية لمشاهدة عرض الشاشة المنقسم، مع شبكة من المشاركين في الفيديو وقائمة بكل من في المكالمة.

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