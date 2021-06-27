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بحضور الفيصل والحقيل.. توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية في جدة

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بحضور الفيصل والحقيل.. توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية في جدة

بحضور الفيصل والحقيل.. توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية في جدة
http://almnatiq.net/?p=997952
المناطق – مكة المكرمة

شهد الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل توقيع اتفاقية عقود لتنفيذ مشروعي تخفيض منسوب المياه السطحية المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة بمحافظة جدة.

وشملت مشاريع تصريف مياه الأمطار المواقع الحرجة في 30 موقعًا ومنها: حي الواحة ومحطة الرفع لنفق السلام وميدان السارية ونفق الأمير ماجد مع شارع حراء وميدان الكرة الأرضية

وأيضا 5 مشاريع في محافظة جدة تحت الطرح بقيمة تتجاوز مليار ريال لتصريف مياه الأمطار في أحياء طيبة والهدى وجزء من حي الأجاويد والفردوس والمحمدية وطريق الملك فيصل بأبحر الشمالية (عابر القارات سابقاً).

وتضمنت مشاريع تصريف مياه الأمطار إنشاء أنابيب بأطوال تجاوزت الـ 61 ألفا و 500 م تركيب 623 منهولا و 876 مصيدة أمطار 191 أنبوب دفع نفقي.

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