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الهيئة السعودية للمقاولين تبحث تحديات قطاع المقاولات.. غدا

الهيئة السعودية للمقاولين تبحث تحديات قطاع المقاولات.. غدا
http://almnatiq.net/?p=997994
المناطق - الرياض

تنظم الهيئة السعودية للمقاولين غداً، مؤتمراً -عن بعد-، حول تحديات قطاع المقاولات، حيث يتضمن مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع المقاولات أثناء الأزمات ومقترحات التعامل معها.
ويشارك في جلسات اليوم الأول مجموعة من المتحدثين من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركة الوطنية للإسكان.
وسيبدأ المؤتمر أولى جلسات النقاش في تمام الساعة 10 صباحاً بجلسة النقاش الرئيسية بعنوان “عقود المقاولات وآلية فض النزاعات”.
كما سيناقش المؤتمر في يومه الثاني، التحديات التي تواجه إدارة المرافق، ويقدم من خلاله عدة ورش عمل وجلسات نقاش بمشاركة عدد من الاستشاريين والمهتمين في إدارة المرافق، الذي تبدأ أولى جلسات النقاش بعنوان “مساهمة إدارة المرافق في دعم عجلة التنمية الاقتصادية”، وذلك بالتعاون مع جمعية إدارة المرافق السعودية.
يذكر أن منتدى تحديات قطاع المقاولات يقام للسنة الثانية على التوالي وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات التأثير الرئيسي في قطاع المقاولات.

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