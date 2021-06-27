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نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة

محليات
نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة

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أمانة المدينة المنورة تعتمد مخططًا سكنيًا ضمن حي الملك فهد

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نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة
http://almnatiq.net/?p=998020
المناطق - الرياض

نيابة عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، استقبل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم السفير خالد بن فيصل السحلي في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية الأوروغواي المعيّن لدى المملكة نيلسون يميل لابادي.
وتسلّم وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم خلال الاستقبال، نسخة من أوراق اعتماده سفيرًا لبلاده لدى المملكة، تمهيدًا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، ونقل تمنيات سمو وزير الخارجية له بالتوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب.

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