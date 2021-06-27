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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 12 مسجداً بعد تعقيمها في 3 مناطق
http://almnatiq.net/?p=998022
المناطق - الرياض

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 12 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 141 يومًا , 1684 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة المصلين.
وأوضحت الوزارة اليوم أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد في كل من مناطق الرياض وعسير وجازان.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعيةً المصلين ومنسوبي المساجد للالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.

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