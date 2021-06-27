استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري ، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.
أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري ، والوفد المرافق له.
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