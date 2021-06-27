أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري ، والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.