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أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش

أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش

منوعات
نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة

محليات
نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة

نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة

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أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش

أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش
http://almnatiq.net/?p=998028
المناطق - القصيم

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم ، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري ، والوفد المرافق له.
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية, ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

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