” مأوى ” تشيد ٣٦٦ وحدة أستفاد منها أكثر من ٣ آلاف محتاج على مستوى المملكة خلال عام

الدمام - فتحية عبدالله

انهت جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية بناء 366 سكنية على مستوى المملكة أستفاد منها (3240) مستفيد ومستفيدة حيث نفذت هذه المشاريع على مساحة (51560) متر أستخدم فيها أكثر من 35 نموذجاً هندسياً بينما بلغ عدد المناطق الإدارية 11 وعدد القرى والمحافظات أكثر من 29 توزعت على مناطق المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية عايض بن فرحان القحطاني أن الجمعية حرصت تقدم خدماتها على مستوى المملكة حيث نفذت مشاريعها خلال العام الماضي وشملت 52 وحدة سكنية خلال عام 2020 في سكاكا وتبوك والباحة وبلغ عدد المستفيدين 463 مستفيد ومستفيدة ، كما بلغت المشاريع التي تم التعاقد عليها في نفس العام 76 وحدة سكنية وعدد المستفيدين 840 مستفيدًا حيث تم التعاقد على إنشاء 70 وحدة سكنية في الباحة والمندق وبلجرشي وقلوة وغامد الزناد وبلغ عدد المستفيدين 2040 مستفيد ومستفيدة وفي المنطقة الشرقية تنفذ الجمعية 5 وحدات سكنية بالرفيعة وبلغ عدد المستفيدين 37 وعدد من المشاريع المتفرقة في مناطق مختلفة.

وأضاف القحطاني أن الجمعية تنطلق من رؤية طموحة تركز على أن تكون نموذجا رياديا وملهما في القطاع غير الربحي ، كما أنها تتقاطع مع أهداف رؤية 2030 من خلال المساهمة في تحقيق أهداف الرؤية عن طريق المشاركة الفاعلة للأهداف الاستراتيجية التي تشمل توسيع أثر القطاع غير الربحي وتمكين العمل التطوعي وتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن ملائم وتحفيز المعروض العقاري لرفع انتاجيته وتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة .

وأشار القحطاني إلى ان المساهمات مع جمعية مأوى تتم من خلال المساهمات العينية ” مواد البناء ” والخدمات اللوجستية والمساهمات المادية والاستشارات الهندسية والدراسات والأيدي العاملة .

يذكر أن جمعية مأوى للخدمات الاجتماعية جمعية خيرية متخصصة في الإسكان التنموي تقدم خدماتها للأسر الأكثر احتياجًا وتحرص على البحث عن الأسر الأكثر احتياجاً من ساكني القرى والهجر والمناطق النائية ويقع مركزها في مدينة الدمام، وتنفذ مشاريعها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.