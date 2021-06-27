620 ساعة تطوعية نفذها متطوعي “نور”

الدمام - فتحية عبدالله

نفذت وحدة التطوع بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” خلال الفترة الماضية 620 ساعة عمل تطوعية خلال وذلك في المبادرات التطوعية والمشاركات المجتمعية التي تسهم فيها جمعية الدعوة “نور”.

وأوضح المدير التنفيذي لجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بغرب الدمام “نور” بغرب الدمام ناصر بن شاكر الحميدان، بأن المشاركات التطوعية تبلورت في المشاركة والتنظيم في نقاط الفرز البصري وتنظيم وجبات الإفطار في مشروع إفطار ودعوة وتوعية 14 في مقر الشركات والذي أقيم في شهر رمضان الماضي وفق للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، وأضاف الحميدان بأن المتطوعين شاركوا في مبادرة “بلغوا عني ولو آية” ويهدف فيه الى توزيع بنرات تحتوى على أحاديث نبوية في جوامع ومساجد غرب الدمام .