احدث الأخبار

أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وتحرر 544 مخالفة خلال الأسبوع الماضي
المنطقة الشرقية
 أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن
المنطقة الشرقية
 تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج نشاطي 2021
المنطقة الشرقية
 620 ساعة تطوعية نفذها متطوعي “نور”
المنطقة الشرقية
 ” مأوى ” تشيد ٣٦٦ وحدة أستفاد منها أكثر من ٣ آلاف محتاج على مستوى المملكة خلال عام
المنطقة الشرقية
 “الداخلية” تؤكد على قرار اشتراط التحصين لدخول المنشآت في تاريخه المحدد
أبرز المواد
 أمير منطقة القصيم يستقبل سفير بنغلاديش
منوعات
 نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير أستراليا لدى المملكة
محليات
 نيابة عن وزير الخارجية .. وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية الأوروغواي لدى المملكة
محليات
 أمانة المدينة المنورة تعتمد مخططًا سكنيًا ضمن حي الملك فهد
منطقة المدينة المنورة
 الصحة: تسجيل 1218 حالة إصابة جديدة بكورونا و15 حالات وفيات
أبرز المواد
أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين

أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وتحرر 544 مخالفة خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وتحرر 544 مخالفة خلال الأسبوع الماضي

المنطقة الشرقية
أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن

أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن

المنطقة الشرقية
تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج نشاطي 2021

تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج نشاطي 2021

المنطقة الشرقية

أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن

أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن
http://almnatiq.net/?p=998040
الدمام - فهد المريخي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود رجال مكافحة المخدرات ومتابعتهم للشبكات الإجرامية التي تحاول تهريب المخدرات وترويجها وإحباط هذه العمليات التي تستهدف شباب هذا الوطن ومقدراته .

وقال سموه ” رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً منيعاً أمام كل مجرم يحاول تهريب المخدرات لهذا الوطن الشامخ وقد اثبت هؤلاء الرجال قدرتهم وتميزهم بعد توفيق الله في ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية والقبض على المتورطين ولله الحمد.”

جاء ذلك خلال تدشين سموه فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء أيمن بن عبدالله العزاوي.

وقدم اللواء العزاوي لسموه شرحاً عن الأنشطة والمعارض التي ستقام في المنطقة لتوعية الزائرين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها والتعريف بأثارها على الإنسان واسرته والمجتمع، بالإضافة لتوعية الأسر عن كيفية متابعة أبنائهم وطرق التعامل معهم والحرص على عدم انسياقهم خلف من يريد إيقاعهم في إدمان المخدرات.

روابط ذات صلة

أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين

أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين
أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وتحرر 544 مخالفة خلال الأسبوع الماضي

أمانة الشرقية تنفذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية على المنشآت التجارية في الأسواق والمراكز التجارية وتحرر 544 مخالفة خلال الأسبوع الماضي
تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج نشاطي 2021

تعليم الشرقية يدعو الطلاب والطالبات للمشاركة في برنامج نشاطي 2021

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*