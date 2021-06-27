أمير الشرقية : رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً لحماية شباب الوطن

الدمام - فهد المريخي

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بجهود رجال مكافحة المخدرات ومتابعتهم للشبكات الإجرامية التي تحاول تهريب المخدرات وترويجها وإحباط هذه العمليات التي تستهدف شباب هذا الوطن ومقدراته .

وقال سموه ” رجال مكافحة المخدرات يقفون سداً منيعاً أمام كل مجرم يحاول تهريب المخدرات لهذا الوطن الشامخ وقد اثبت هؤلاء الرجال قدرتهم وتميزهم بعد توفيق الله في ضبط كميات كبيرة من المخدرات وتفكيك الشبكات الإجرامية والقبض على المتورطين ولله الحمد.”

جاء ذلك خلال تدشين سموه فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية اللواء أيمن بن عبدالله العزاوي.

وقدم اللواء العزاوي لسموه شرحاً عن الأنشطة والمعارض التي ستقام في المنطقة لتوعية الزائرين بأضرار المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل الوقاية منها والتعريف بأثارها على الإنسان واسرته والمجتمع، بالإضافة لتوعية الأسر عن كيفية متابعة أبنائهم وطرق التعامل معهم والحرص على عدم انسياقهم خلف من يريد إيقاعهم في إدمان المخدرات.