أمين الشرقية يستعرض الخطط التطويرية في سيهات خلال استقباله لعدد من المواطنين

المناطق - فتحيه عبدالله

استقبل معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم الأحد 17/11/1442هـ، في مكتبه، عدد من المواطنين من أهالي سيهات، بحضور رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني.

وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالوفد، متمنيا أن تستمر مثل هذه اللقاءات والتي من شأنها مشاركة الأهالي بالجهود التي تقدمها البلديات والاستماع الى مقترحاتهم والرؤى المستقبلية، مؤكدا معاليه بأن الإنسان هو الشريك الأساسي في التنمية، وأنه لابد من تحمل المجتمع مسؤولية التنمية بالتعاون والمشاركة مع قطاع الخدمات البلدية خاصة في تبادل الأفكار وطرح الرؤى وبلورتها لتظهر في النهاية بصورة متكاملة تخدم كافة فئات المجتمع وتحقق التطلعات التي نصبو اليها جميعا، وخاصة فيما يتعلق بتنمية المدن والمحافظة على المواقع الأثرية، مع التركيز على برامج أنسة المدن التي تتوافق مع برامج جودة الحياة.

بعدها نوقش خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها أمانة المنطقة الشرقية ممثلة في بلدية محافظة القطيف من تطوير وتنمية في مدينة سيهات.

بدورهم قدم الوفد شكرهم لمعالي الأمين على الجهود المبذولة في تقديم الخدمات البلدية للمنطقة ولمحافظة القطيف خاصة