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نائب أمير منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يدشن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=998043
جــازان- فضه عطيف:

دشن صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه اليوم، فعاليات اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تحت شعار “شارك حقائق عن المخدرات أنقذ الأرواح” بحضور مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد سعد بن جليغم وعدد من منسوبي المديرية بجازان.
واستمع سموه لشرح من مدير مكافحة المخدرات بجازان عن البرامج والأنشطة المصاحبة لفعاليات اليوم العالمي والحملات التوعوية والمعارض والندوات التي ستقيمها مكافحة المخدرات بالمنطقة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بمحافظات ومراكز المنطقة ، وابراز خطورة المخدرات عبر خطب الجمعة .
ونوّه بحرص القيادة الرشيدة والجهود الكبيرة التي تبذلها لمكافحة المخدرات والحدّ من انتشارها ومنع ترويجها وتعاطيها، مشددًا على أهمية ما يقوم به فرع مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة جازان من جهود ميدانية وتوعوية في التصدي لهذه الآفة المدمرة للعقل والجسم معًا وتمس الضروريات الخمس التي حفظها الإسلام.
حضر التدشين وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله الصقر.

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