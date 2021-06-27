الأمير تركي بن طلال يتفقد مركز بني عمرو شمال محافظة النماص

المناطق-عسير



زار الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير،رئيس هيئة تطوير المنطقة، مركز بني عمرو شمال محافظة النماص، ضمن الجولات التفقدية الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وعقد سموه في مستهل الزيارة اجتماع تنسيق جودة الخدمات الصحية، وذلك في المركز الصحي ببني عمرو بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة والطواقم الطبية والإدارية وعدد من المستفيدين، ناقش خلاله الخدمات الصحية واستمع إلى احتياجات الأهالي، فيما بحث التحديات وسبل حلها للارتقاء بجودة الخدمة الصحية التي تسهم في تقدم خدمات طبية متكاملة .

وناقش أمير منطقة عسير مستوى الخدمات البلدية ومشروعاتها بالمركز وذلك خلال حضوره ورشة عمل المشهد الحضري بمقر المركز الحضاري ببني عمرو، حيث استعرض خلالها جانب من المشروعات البلدية تضمنت إعادة تأهيل الحدائق، وممشى المطلى، وتأهيل منتزه حرفة، ومشر…