“الصحة الإماراتية” تكشف سبب ارتفاع حالات الوفاة بكورونا الأسبوع الماضي

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كشفت المتحدثة باسم القطاع الصحي في الإمارات، الدكتورة فريدة الحوسني، أسباب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وقالت إنها تمثلت في التحورات الفيروسية وعدم الالتزام بالتدابير الوقائية والتردد في أخذ اللقاح، مشيرة إلى أن حالات الوفاة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي كان أغلبها لأشخاص غير مطعمين.

وأضافت في تصريحات، اليوم، أنه تم تقديم لقاح فيروس كورونا لأكثر من 71% من إجمالي سكان الإمارات حتى الآن، وهو ما يمثل نسبة 91.8% من الفئة المؤهلة.

وأوضحت أن الدراسات تشير إلى أن قابلية انتقال متحور فيروس كورونا “دلتا” ارتفعت ما بين 40 % و 60%.