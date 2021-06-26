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وزارة الحج والعمرة تدعو المرشحين لحج هذا العام لاستكمال الجرعة الثانية من لقاح كورونا

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محافظ أملج يقلد الفايدي “رتبته الجديدة”

محافظ أملج يقلد الفايدي “رتبته الجديدة”
http://almnatiq.net/?p=998091
المناطق- أملج-فايز السميري

قلّد محافظ أملج نايف المريخي، بمكتبه اليوم، قائد مركز أمن المنشآت بأملج الرائد أمجد ناجي الفايدي، رتبته الجديدة، بعد صدور الموافقة السامية على ترقيته إلى رتبة “رائد”.
وهنأ المحافظ، الرائد الفايدي بهذه الثقة داعياً الله ان تكون له عوناً في خدمة الدين والمليك والوطن متمنياً له التوفيق.
من جانبه رفع الرائد أمجد الفايدي الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو وزير الداخلية – حفظهم الله – معرباً عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية التي يعتبرها وسام فخر يعتز به ودافعاً لبذل المزيد من الجهد والتفاني لخدمة هذا الوطن.

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