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أمير عسير يتفقد مركز بني عمرو

أمير عسير يتفقد مركز بني عمرو
http://almnatiq.net/?p=998105
المناطق_واس

زار صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، مركز بني عمرو شمال محافظة النماص، وذلك ضمن جولات سموه التفقدية الميدانية التي يقوم بها لمختلف محافظات ومراكز المنطقة.
وعقد سموه في مستهل الزيارة اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة جودة الخدمات الصحية، وذلك في المركز الصحي ببني عمرو، بحضور مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة والطواقم الطبية والإدارية وعدد من المستفيدين، واستمع إلى احتياجات الأهالي، فيما بحث سموه التحديات والمعوقات وسبل حلها للارتقاء بجودة الخدمة الصحية التي تسهم في تقدم خدمات طبية متكاملة.
عقب ذلك ناقش سمو أمير منطقة عسير مستوى الخدمات البلدية ومشروعاتها، وذلك خلال حضوره ورشة عمل المشهد الحضري بمقر المركز الحضاري ببني عمرو، حيث استُعرض خلالها جانب من المشروعات البلدية تضمنت إعادة تأهيل الحدائق، وممشى المطلى، وتأهيل متنزه حرفة، ومشروعات المركز الحضاري، والسوق العام والمسلخ، وتطوير الساحة الشعبية، إضافة إلى سفلتة الطرق والشوارع ومعالجة التشوه البصري.
وأطلع الأمير تركي بن طلال خلال الورشة على عرض للمشروع المتعثر على الطريق الرابط بين  المطلى وآل سلمه التابع لفرع وزارة النقل بالمنطقة، حيث وجه سموه بإيجاد حلول عاجلة تضمن تنفيذ المراحل المتبقية من المشروع.
بعد ذلك وقف أمير منطقة عسير ميدانياً على سد ” وادي عياش” ، وناقش مع المشرف العام للسدود بعسير إعادة تأهيله من خلال التنسيق المشترك بين جميع الجهات ذات العلاقة.
وفي ختام زيارة سموه دشّن ” مبادرة المرشد السياحي ” بمحافظة النماص، والتي تهدف إلى ترسيخ العمل التطوعي في الإرشاد السياحي، حيث يعمل بها أكثر من 20 شابًا وفتاة من أبناء المحافظة تحت إشراف اللجنة الشبابية التابعة لمجلس شباب المنطقة.

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