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جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس

جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس

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جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس

جامعة الباحة تعلن مواعيد القبول للعام الجامعي 1443هـ لمرحلة البكالوريوس
http://almnatiq.net/?p=998108
المناطق_واس

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي القادم 1443هـ، لمرحلة البكالوريوس.
وأوضحت العمادة الآليات التي سيُعمل عليها للقبول في برامج البكالوريوس من خلال البوابة الإلكترونية للقبول عبر موقع الجامعة, ابتداء من 25/ 11 /1442هـ وتنتهي فترة استقبال الطلبات إلكترونيًا بتاريخ 04/ 12/ 1442هـ، بينما ستُعلن النتائج النهائية للقبول ابتداء من 22 / 12 / 1442هـ.
وأكدت عمادة القبول والتسجيل بجامعة الباحة، أن جميع الإجراءات تنفَّذ إلكترونياً عبر البوابة الإلكترونية؛ تسهيلاً على الطلبة المتقدمين، وفي حال وجود أي استفسار يمكن التواصل مع العمادة عبر البريد الإلكتروني [email protected] .

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