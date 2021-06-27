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التسوية الودية بالرياض تسترد حقوق عامل سعودي بما يقارب المليون ريال

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التسوية الودية بالرياض تسترد حقوق عامل سعودي بما يقارب المليون ريال

التسوية الودية بالرياض تسترد حقوق عامل سعودي بما يقارب المليون ريال
http://almnatiq.net/?p=998111
المناطق_ الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من عقد صلح واستعادة حقوق عامل “سعودي” تم فصله بمبلغ 936,000 ألف ريال وذلك من خلال جلسات التسوية “عن بعد”.

يشار إلى أن التسوية الودية هي المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل ويتم فيها محاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك أو إصدار محضر تعذر الصلح بين طرفي الدعوى لكي يتمكن المدعي من إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال (21) يوم عمل من تاريخ أول جلسة .

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