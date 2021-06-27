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ضباب الباحة مشهد بديع عانق فيه الطرقات والحدائق ومتنزهات المنطقة

ضباب الباحة مشهد بديع عانق فيه الطرقات والحدائق ومتنزهات المنطقة
http://almnatiq.net/?p=998115
المناطق_واس

غطت سُحب الضباب الكثيف منطقة الباحة اليوم، في مشهد بديع عانق فيه الضباب قمم الجبال وتغلغل بين أشجار المتنزهات، ليهبط بانسيابيته المرنة إلى المباني والطرقات وينعش المكان برائحة النباتات الطبيعية التي تعطي النفس انطباعاً بالارتياح.
والتقطت عدسة “واس” عددًا من الصور لتلك المناظر وهي مرتدية أحلى الحلل، وجاذبة في الوقت نفسه العاشقين للطبيعة وأجوائها الرائعة.
من جهتها، كثفت الجهات الأمنية وجودها في مختلف الطرق والمتنزهات لتنظيم حركة المرور.

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