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غرفة جدة تعقد لقاء لبحث التحديات الجمركية على منتجات الخضروات والفواكه المستوردة

غرفة جدة تعقد لقاء لبحث التحديات الجمركية على منتجات الخضروات والفواكه المستوردة

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غرفة جدة تعقد لقاء لبحث التحديات الجمركية على منتجات الخضروات والفواكه المستوردة

غرفة جدة تعقد لقاء لبحث التحديات الجمركية على منتجات الخضروات والفواكه المستوردة
http://almnatiq.net/?p=998129
المناطق_واس

عقدت غرفة جدة لقاء بمقرها الرئيس اليوم، لبحث التحديات الجمركية على منتجات الخضروات والفواكه المستوردة، للمواءمة بين التقييم والرسوم على فاتورة بلد المنشأ، بحضور مدير فرع وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أنس بن أحمد نوح، والمدير العام لجمرك ميناء الملك عبدالله برابغ مؤيد الدوسري، ومدير الشؤون المحلية بمحافظة جدة فهد الضيط.
وأوصت الغرفة بتشكيل فريق عمل يضم عددًا من الجهات الحكومية، والمستثمرين في قطاع الخضروات والفواكه، لبحث المعوقات التي تواجه هذه الشريحة من المستثمرين، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، لتلبية تطلعات هذا القطاع العريض، وتسهيل إجراءاته.
من جهة أخرى التقى المدير العام لوزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة أنس بن أحمد نوح، ضمن برنامج زيارته لغرفة جدة اليوم، مع نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة خلف بن هوصان العتيبي والأمين العام المكلف رامز بن منصور آل غالب، بحضور عدد من منسوبي الوزارة.
وبحث خلال اللقاء عدد من الموضوعات ذات العلاقة بترسيخ التعاون، وتفعيل الجهود المشتركة لخدمة مجتمع الأعمال في مختلف القطاعات.

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