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قادة مصر والعراق والأردن يتفقون على ربط شبكات الغاز وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي
http://almnatiq.net/?p=998144
المناطق - واس:

اختُتمت في بغداد اليوم أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، وأكد بيانها الختامي حرص الدول الثلاث توثيق علاقات الشراكة، وتعزيز سبل التعاون، وزيادة آليات التنسيق ضمن المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والصناعية والأمنية بهدف الاستمرار بإرساء عوامل الازدهار ومقومات التنمية، والارتقاء بالجهود المشتركة سعيًا لتحقيق التكامل الاستراتيجي.

وثمَّن قادة الأردن ومصر جهود الحكومة العراقية في محاربة الإرهاب والإصلاحات الاقتصادية، معربين عن دعمهم للاستعدادات التي تقوم بها الحكومة العراقية في التهيئة للانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، وإنجاز جميع مراحلها ومتطلباتها، إضافة إلى ترسيخ أمن العراق، وفرض السيادة الوطنية، ومنع التدخل في شؤونه الداخلية.

وعبَّر قادة العراق والأردن عن دعمهم لمواقف مصر والسودان في قضية سد النهضة، وشددوا على ضرورة تفعيل الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وضرورة وقف الاحتلال الإسرائيلي جميع الإجراءات التي تقوض فرص تحقيق السلام العادل.

وأشار البيان إلى السعي لتكامل الموارد، وتوفير جميع التسهيلات الممكنة لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول القمة، وتعزيز الجهود في المجالات الصحية والصناعية والدوائية، ولاسيما في ظل التبعات العالمية لجائحة فيروس كورونا المستجد على الأمن الصحي والغذائي والاقتصادي.

وفي الشأن الأمني أكدوا أهمية التنسيق الأمني والاستخباري بين الدول الثلاث لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والمخدرات، ومكافحة الجريمة الإلكترونية والتسلل، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالتمويل أو التسليح أو توفير الملاذات الآمنة والمنابر الإعلامية، مشددين على أهمية استكمال المعركة الشاملة على الإرهاب.

واتفق قادة الدول الثلاث على ضرورة تعزيز مشروع الربط الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية، وربط شبكات نقل الغاز بين العراق ومصر عبر الأردن، وإتاحة منفذ لتصدير النفط العراقي عبر الأردن ومصر، من خلال المضي باستكمال خط الغاز العربي، وإنشاء خط نقل النفط الخام “البصرة-العقبة”. كما اتفقوا على آلية التناوب للسكرتارية التنفيذية للتعاون الثلاثي، وتسليم مهامها إلى وزارة خارجية العراق لمدة عام واحد خلفًا لوزارة الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية.

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