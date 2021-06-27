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الكويت تسجل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكويت تسجل 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=998157
المناطق - واس:

سجلت الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية 1558 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 14 وفاة.


وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات 351481 والوفيات 1933، مشيرة إلى أن حالات الشفاء ارتفعت إلى 331015 بعد تسجيل 1592 .

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