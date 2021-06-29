واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة رائعة طال انتظارها

المناطق - الرياض:

لن تمتلئ ذاكرة هواتفنا بالصور الواردة عبر واتساب، بعد اليوم، إذ من المقرر أن يدخل التطبيق قريباً ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة فقط.

وتسمح الميزة الجديدة للمرسل بتوجيه صور وفيديوهات لا يمكن للمستقبلين مشاهدتها إلا مرة واحدة على غرار إنستغرام، وفق موقع WABetaInfo.

لمستخدمي أندرويد وآيفون

كذلك، تتيح الخاصية الجديدة للمستخدم التأكد مما إذا كان المستقبل للرسالة قد شاهد الصورة أم لا.

وأضاف الموقع أن هذه الميزة ستكون متاحة للهواتف التي تعمل بنظامي “أندرويد” و”أي أو أس”.

ولا تزال هذه الميزة في مراحلها المبكرة وقد لا تكون متاحة حتى يتم تشغيلها بنجاح حيث ستشمل التجربة عدداً محدداً من المستخدمين الذين يمكنهم استخدامها وتقديم اقتراحاتهم.

Will Cathcart and Mark Zuckerberg confirm to WABetaInfo 3 features to come on @WhatsApp! 😱@wcathcart https://t.co/sDm41MpQiG



This is an amazing story. Disappearing mode, view once and multi device features are coming soon for beta users! — WABetaInfo (@WABetaInfo) June 3, 2021

وفي حال نجح الإصدار التجريبي، سيتم طرح الميزة للمستخدمين، وفق الموقع.