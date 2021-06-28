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بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري

بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري

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بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري

بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري
http://almnatiq.net/?p=998180
المناطق - واس:

واصل مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية إستكمال التبتير لمشروع حواجز حماية محمية “أم العصافير” 45 كم جنوب رفحاء من جميع الاتجاهات، لمنع دخول السيارات إليها لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وتطوير المتنزهات البرية.

وأوضح مدير المكتب المهندس عبدالله الخريجي الذي وقف ميدانياً على سير العمل بالمشروع ونواقص التبتير أن منتزه “أم العصافير” البري الممتد على مساحة 4,879,215 متر مربع، يعد من المتنزهات البرية المميزة والنوعية بتنوع غطائه النباتي, مشيراً إلى أن مشروع الحماية بحواجز التبتير للمحمية يندرج ضمن تطوير المتنزهات البرية ودعم برامج الحفاظ على البيئة والحفاظ على المتنزهات، بما يحقق تطوير القطاع السياحي في المحافظة لما تزخر به من مقومات طبيعية تسهم في تشجيع السياحة البرية فيها خلال فصلي الشتاء والربيع، بالإضافة إلى توعية المجتمع بأهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة عليها، لدورها المحوري في تحقيق التنمية المستدامة، كذلك دعم الجهود الوطنية لتحقيق الاستدامة البيئية والتنمية المستدامة.

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