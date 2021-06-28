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“متحدث الداخلية” يُجدد التذكير بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً

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“متحدث الداخلية” يُجدد التذكير بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً

“متحدث الداخلية” يُجدد التذكير بتطبيق قرار اشتراط التحصين المعتمد من “الصحة” بعد 34 يوماً
http://almnatiq.net/?p=998184
المناطق - الرياض:

أعاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، التأكيد على تطبيق قرار اشتراط التحصين لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية ووسائل النقل ابتداءً من يوم الأحد الموافق 22/12/1442هـ.   

وأبرز خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات مواجهة جائحة كورونا، أن القرار يتضمن دخول أي نشاط اقتصادي، أو تجاري، أو ثقافي، أو ترفيهي، أو رياضي، وكذلك دخول أي مناسبة ثقافية، أو علمية، أو اجتماعية، أو ترفيهية.   

وأضاف الشلهوب أن القرار يشمل أيضاً دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة، ودخول أي منشأة تعليمية حكومية أو خاصة، إضافة إلى استخدام وسائل النقل العامة.   

وحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحد من التجمعات، وإجراءات العزل، والحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج وذلك لمجابهة فيروس كورونا.

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