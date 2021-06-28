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الهلال يُعلن تمديد عقد نجمه الشاب لمدّة 3 سنوات مُقبلة

الهلال يُعلن تمديد عقد نجمه الشاب لمدّة 3 سنوات مُقبلة
http://almnatiq.net/?p=998194
المناطق - الرياض:

أوضحت مصادر صحافية، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، توصل إلى اتفاق لتمديد عقد أحد نجوم فريق الشباب، قبل انطلاق الموسم الجديد.

وبينت المصادر، وفقًا لصحيفة “الرياضية” إن إدارة الهلال توصلت إلى اتفاق مع مهاجم وهداف فريق شباب النادي، ترکی المطيري، لتمديد عقده لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.

وأبرزت، أن المطيري سينضم إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، مع انطلاق استعدادات الموسم الجديد (2021-2022).

وواصلت إدارة الهلال العمل على تجهيز كافة الأمور المتعلقة بعودة الفريق إلى التدريبات والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد، حيث ينتظر أن يصل المدرب جارديم إلى الرياض نهاية الشهر الحالي للإشراف ميدانيا على تحضيرات الفريق.

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