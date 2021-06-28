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خلال اجتماع مع شيوخ قبائل المنطقة.. أمير الباحة يقديم إيضاحات عن إجراءات عقارات الدولة

خلال اجتماع مع شيوخ قبائل المنطقة.. أمير الباحة يقديم إيضاحات عن إجراءات عقارات الدولة

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خلال اجتماع مع شيوخ قبائل المنطقة.. أمير الباحة يقديم إيضاحات عن إجراءات عقارات الدولة

خلال اجتماع مع شيوخ قبائل المنطقة.. أمير الباحة يقديم إيضاحات عن إجراءات عقارات الدولة
http://almnatiq.net/?p=998208
المناطق - الباحة:

عقد سمو أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود -عبر الاتصال المرئي- اجتماعاً ضم شيوخ قبائل المنطقة، ومدير عام لجان النظر بالأمانة العامة لطلبات التملك بالهيئة العامة لعقارات الدولة “إحكام” الأستاذ عبدالرحمن النفيعي.

وجاء عقد الاجتماع حرصًا من سمو الأمير على تقديم إيضاحات عن إجراءات عقارات الدولة.

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