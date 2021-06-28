رئاسة المسجد النبوي‬: بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد للمتوسطة والثانوية

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أعلنت وكالة شؤون المسجد النبوي عبر موقها الرسمي ومنصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن بدء التسجيل الإلكتروني في معهد المسجد النبوي للمرحلتين المتوسطة والثانوية للعام الدراسي الجديد 1443هـ.



ودعت وكالة شؤون المسجد النبوي الراغبين في التسجيل والتعرف على شروط القبول في المعهد زيارة رابط التسجيل: https://eservices.wmn.gov.sa/ في الفترة من الاحد الموافق هـ17/11/1442 وحتي الخميس هـ19/12/1442.