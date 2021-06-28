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طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية.. وأمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

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طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية.. وأمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق

طقس شديد الحرارة على الشرقية والرياض والحدود الشمالية.. وأمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد على 5 مناطق
http://almnatiq.net/?p=998232
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح هابطة وزخات من البرد على مناطق (جازان، عسير ،الباحة ، مكة المكرمة). و طقس شديد الحرارة على مناطق (الشرقية ، الرياض ،الحدود الشمالية).
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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