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هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة

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هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة
http://almnatiq.net/?p=998244
المناطق - الرياض

كشفت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية “إكسبرو”، هويتها الجديدة التي ارتكزت على أبعاد التقدم والتميز والكفاءة، واستلهمت الاسم المختصر (إكسبرو) من اسمها باللغة الإنجليزية الذي يشمل مهمات الهيئة من رفع لكفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بجودة المشروعات الحكومية.
وصُممت الهوية الجديدة عبر استلهام المكوّنات البصرية التي تتسم بطابع الحركية والحيوية، لتعكس أبعاد هوية الهيئة التي تسخر جهودها من أجل رفع كفاءة الإنفاق ورفع جودة المشروعات الحكومية؛ وتعمل على مستوياتٍ عديدة من مستوى المشاركة في صنع السياسات والإستراتيجيات الوطنية، ووضع الأدلة والمعايير والمنهجيات، فضلًا عن دراسة تفاصيل الإنفاق والممارسات التشغيلية والرأسمالية والبحث عن فرص التحسين.
كما تعكس هوية إكسبرو الجديدة حالة التقدم إلى الأمام بخطى ثابتة بالشراكة مع الجهات الحكومية كافة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مدفوعين بأداءٍ متميز للقطاع الحكومي من أجل توفير أفضل الخدمات والمرافق للمواطنين والمساهمة في استدامة الموارد واستغلالها على أفضل وجه.
وكانت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية قد تشكلت بقرار مجلس الوزراء، القاضي بضم البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة “مشروعات” إلى مركز تحقيق كفاءة الإنفاق، وتحويل المركز إلى هيئة باسم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، لتواصل الهيئة المسيرة الناجحة نحو تحقيق مُستهدفات الرؤية في مجال رفع كفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية، والارتقاء بجودة المشروعات والأصول والمرافق، للوصول إلى حكومة فاعلة تتميز بكفاءة تخطيط وإدارة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وبنية تحتية متطورة تدعم الازدهار الاقتصادي.

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