أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساء

المناطق - جازان

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية على محافظات الداير بني مالك، الريث، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب .

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ 8 مساءً.