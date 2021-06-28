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إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري.. بتر القدم الثانية للاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس

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إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري.. بتر القدم الثانية للاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس

إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري.. بتر القدم الثانية للاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس
http://almnatiq.net/?p=998249
المناطق - الرياض

لجأ مصطفى إدريس، نجم نادي النصر السعودي الأسبق، لإجراء عملية بتر لقدمه الثانية إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري، الذي تسبب في بتر قدمه الأولى منذ فترة.
وكشف الإعلامي الرياضي، علي المرشود، عن خضوع مصطفى إدريس، إلى عملية جراحية لبتر قدمه الثانية، حيث نشر صورة لنجم النصر السابق، عبر حسابه على ”تويتر“، قائلا: ”أجرى لاعب النصر السابق مصطفى إدريس عملية بتر لقدمه الثانية وذلك بعد معاناة مع المرض“.
وأضاف: ”أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يشفيه ويعظم أجره ويجمع له بين الأجر والعافية والشفاء العاجل وجميع مرضى المسلمين.. لا تنسوه من دعواتكم“.

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