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تحقيق في تسريب لقطات غير لائقة لوزير الصحة البريطاني

تحقيق في تسريب لقطات غير لائقة لوزير الصحة البريطاني
http://almnatiq.net/?p=998253
المناطق - وكالات

لا تزال حادثة مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني السابق، تتفاعل خاصة مع اكتشاف تفاصيل جديدة وثقتها الكاميرات ونشرتها الصحافة.

وأعلنت الحكومة البريطانية، أمس، إجراء تحقيق في تسريب لقطات غير لائقة لمات هانكوك وزير الصحة السابق لوسائل الإعلام، ما أجبره على الاستقالة، في أحدث مشكلة يمنى بها فريق عمل رئيس الوزراء بوريس جونسون، بحسب “رويترز”.

وكان هانكوك قد قدم السبت استقالته من منصب وزير الصحة، بعدما نشرت صحيفة “الصن” صورا تظهره وهو يعانق ويقبّل مساعدته جينا كولادانجيلو، في فضيحة هزت الرأي العام البريطاني.

وفضلا عن كون ذلك نوعا من الخيانة الزوجية، فقد كان خرقا لقواعد التباعد الاجتماعي، التي يفترض أنه مسؤول عنها.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، الأحد، أنه بعيد انتشار أنباء الفضيحة سارع هانكوك إلى المنزل، حيث أبلغ زوجته أنه سيطلقها وينفصل عنها.

وفي خطاب الاستقالة الذي بعث به الوزير إلى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون لم يشر هانكوك إلى زوجته مارثا.

وقال في الخطاب: “أريد أن أكرر اعتذاري لخرق الإرشادات. وأعتذر لعائلتي وأحبائي على إحراجهم”.

وأضاف “أحتاج أيضًا إلى أن أكون مع أطفالي في هذا الوقت”.

واعترف بأنه “خذل” الملايين الذين قدموا تضحيات أثناء الوباء بعدما وثق الكاميرات تقبليه لمساعدته جينا كولادانجيلو.

ولم تكن لدى زوجة الوزير أدنى فكرة عن أنه كان متورطا في علاقة غرامية مع مساعدته، حتى انتشار أنباء الفضيحة.

وليس ذلك فحسب، بل أن الزوجة كانت تعتقد أن زواجهما “سعيدا ومستقرا”.

وبعدما انتشرت أخبار الفضيحة، سارع الزوج إلى منزله، حيث أبلغ زوجته بقرار الطلاق، وأيقظ ابنهما الأصغر البالغ من العمر 8 سنوات لإبلاغه بقرار الانفصال.

ويقول مقربون من هانكوك إنه كان على علاقة حب مع كولادانجيلو “مباراة حب”، ويخططان للإقامة في منزل معا، ويضيفون أن علاقته مع المساعدة “حديثة ولكنها جادة”.

ومع ذلك، شوهدت الزوجة مارثا هانكوك وهي تمشي بعد الفضيحة، وهي لا تزال ترتدي خاتم زواجها.

وارتدت مارثا، وهي أم لثلاثة أطفال، فستانا زهريً ونظارة شمسية داكنة بينما كانت ترسم نصف ابتسامة حزينة على المتفرجين.

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