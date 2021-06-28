احدث الأخبار

من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية
أبرز المواد
 “دلتا”يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول.. ترقب وقلق
أبرز المواد
 “جوك رفاهية” .. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة المناسبة
أبرز المواد
 تحقيق في تسريب لقطات غير لائقة لوزير الصحة البريطاني
أبرز المواد
 العراق.. هجوم بصواريخ الكاتيوشا على أبراج نقل الطاقة الكهربائية وإحدى المحطات شرق العاصمة
أبرز المواد
 غارات أمريكية تستهدف مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة جازان حتى الـ 8 مساء
منطقة جازان
 إثر معاناته من مضاعفات مرض السكري.. بتر القدم الثانية للاعب نادي النصر السابق مصطفى إدريس
أبرز المواد
 هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تكشف عن هويتها الجديدة
أبرز المواد
 زلزال بقوة 4.6 درجات يضرب الهند
أبرز المواد
 “كوفيد” يعيد تقييم مستويات التنمية في العالم
أبرز المواد
من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟

من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟

أبرز المواد
اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

أبرز المواد
“دلتا”يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول.. ترقب وقلق

“دلتا”يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول.. ترقب وقلق

أبرز المواد
“جوك رفاهية” .. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة المناسبة

“جوك رفاهية” .. مدينة الملك عبدالله الاقتصادية الوجهة المناسبة

أبرز المواد

غارات أمريكية تستهدف مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية

غارات أمريكية تستهدف مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية
http://almnatiq.net/?p=998255
المناطق - وكالات

شنّت القوات العسكرية الأمريكية غارات جوية استهدفت منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران على الحدود العراقية السورية.
وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان أمس، أن الغارات جاءت بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن في أعقاب الهجمات المستمرة على المصالح الأمريكية.
وأكد المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي، أن القوات العسكرية الأمريكية شنت في وقت سابق أمس غارات جوية دفاعية دقيقة ضد منشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران في منطقة الحدود العراقية السورية، وقال: إنه بالنظر إلى سلسلة الهجمات المستمرة التي تشنها جماعات مدعومة من إيران وتستهدف المصالح الأمريكية في العراق، وجّه الرئيس الأمريكي بمزيد من العمل العسكري لتعطيل وردع هجمات كهذه.
وبيّن أن هذه المنشآت تستخدمها مليشيات مدعومة من إيران تشارك في هجمات بطائرات بلا طيار ضد أفراد ومنشآت أمريكية في العراق، مشيراً إلى أن الضربات استهدفت منشآت تشغيلية ومخازن أسلحة بموقعين في سوريا وموقع في العراق.

روابط ذات صلة

من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟

من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟
اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية
“دلتا”يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول.. ترقب وقلق

“دلتا”يهدد بإعادة العالم إلى المربع الأول.. ترقب وقلق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*