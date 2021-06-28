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العراق.. هجوم بصواريخ الكاتيوشا على أبراج نقل الطاقة الكهربائية وإحدى المحطات شرق العاصمة

العراق.. هجوم بصواريخ الكاتيوشا على أبراج نقل الطاقة الكهربائية وإحدى المحطات شرق العاصمة
http://almnatiq.net/?p=998256
المناطق - وكالات

تعرضت أبراج لنقل الطاقة الكهربائية شرق العاصمة العراقية بغداد, وإحدى المحطات بمحافظة صلاح الدين لأعمال تخريبية وهجوم بصواريخ الكاتيوشا.
وأفادت وزارة الكهرباء العراقية في بيان أن أعمالا تخريبية تفجيرية طالت أبراج الطاقة الواقعة ” خط ديالى – شرق بغداد” قرب منطقة خان بني سعد شرق العاصمة, ما أدى إلى انفصال إحدى الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية من الجهتين.
وفي بيان آخر، أعلنت وزارة الكهرباء العراقية عن استهداف محطة صلاح الدين الحرارية لإنتاج الطاقة الكهربائية الواقعة في مدينة سامراء شمال بغداد بصواريخ الكاتيوشا, مما تسبب بإلحاق أضرار مادية جسيمة بأجزاء الوحدة التوليدية في المحطة.

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