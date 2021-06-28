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اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

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اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية

اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية
http://almnatiq.net/?p=998269
المناطق - الرياض

اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ،وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.
وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.
ويأتي تمرين ” مخالب الصقر ” ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.

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