اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ،وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.
وشهد ختام التمرين اليوم الثقافي المصاحب لفعاليات التمرين الذي استمر أسبوعين.
ويأتي تمرين ” مخالب الصقر ” ضمن التمارين المشتركة التي تشارك بها القوات البرية الملكية السعودية، بهدف رفع مستوى الجاهزية القتالية لضباط وأفراد القوات البرية.
اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية
اختتمت مناورات التمرين العسكري المشترك ” مخالب الصقر 4 ” بين القوات البرية الملكية السعودية والجيش الأمريكي ،وذلك بالمنطقة الشمالية الغربية.
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