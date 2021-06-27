أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ هيئة المواصفات

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، معالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي يرافقه نائب المحافظ للمطابقة والعمليات المهندس سعود بن راشد العسكر وعدد من مسؤولي الهيئة.

واطلع سموه خلال الاستقبال على جانب من أنشطة وإنجازات الهيئة في مجال سلامة المنتجات والمواصفات القياسية والجودة، إضافة لمؤشر مطابقة السلع المتداولة في منطقة الجوف لمتطلبات المواصفات القياسية واللوائح الفنية ضمن أنشطة البرنامج السعودي لسلامة المنتجات الذي تنفذه المواصفات السعودية.

وثمّن سمو الأمير فيصل بن نواف جهود المواصفات السعودية في تعزيز سلامة المنتجات والارتقاء بجودة السلع والخدمات في المملكة، وفق توجهات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في توفير كل ما من شأنه تعزيز صحة وسلامة المواطن.

من جانبه أعرب محافظ المواصفات السعودية عن شكره للقيادة الحكيمة على الدعم المستمر للارتقاء بمنظومة البنية التحتية الوطنية للجودة، معرباً عن امتنانه لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال وأنشطة الهيئة.