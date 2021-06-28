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“مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=998287
المناطق - وكالات

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر يونيو 2021م من انتزاع 1,501 لغم زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.
وتنوعت الألغام ما بين 9 ألغام مضادة للأفراد، و 655 لغماً مضاداً للدبابات، و 835 ذخيرة غير متفجرة، وعبوتين ناسفتين، إضافة إلى نزع 2,231 لغماً وقذيفة في باب المندب.
ونُزع خلال هذا الأسبوع في مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 96 لغماً مضاداً للدبابات، و 58 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة في محافظة الضالع أزال فريق “مسام” لغمين مضادين للدبابات و 11 ذخيرة غير متفجرة و 4 ألغام مضادة للأفراد، فيما تمكن الفريق من نزع 36 لغماً مضاداً للدبابات و 16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، كما تم نزع 46 لغماً مضاداً للدبابات و 11 ذخيرة غير متفجرة في مديرية المضاربة بمحافظة لحج، ونزع 142 ذخيرة غير متفجرة و 10 ألغام مضادة للدبابات في مديرية المسيمير بلحج، إلى جانب 13 لغماً مضاداً للدبابات و 9 ذخائر غير متفجرة في محافظة مأرب.
وفي محافظة شبوة نجح فريق “مسام” في نزع 9 ألغام مضادة للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية عين، و 39 لغماً مضاداً للدبابات و 325 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عتق، ولغم واحد مضاد للأفراد و لغمين مضادين للدبابات وكذلك ذخيرتين غير متفجرتين في مديرية بيحان، إضافة إلى نزع 175 لغماً مضادا للدبابات و 149 ذخيرة غير متفجرة في مديرية عسيلان.
وفي محافظة تعز تمكن الفريق من نزع 14 لغماً مضاداً للدبابات ولغم واحد مضاد للأفراد و13 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، كما تم نزع 3 ألغام مضادة للأفراد و14 لغماً مضاداً للدبابات و5 ذخائر غير متفجرة في مديرية المخا، و51 لغماً مضاداً للدبابات و11 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين في مديرية موزع، إلى جانب نزع 148 لغماً مضاداً للدبابات و73 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.
يذكر أن فريق “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام استطاع خلال شهر يونيو الجاري من انتزاع 6,427 لغماً، ليبلغ ما تم نزعه منذ بداية المشروع 257,976 لغماً.
ويأتي ذلك استمراراً لجهود المملكة ممثلة بالمركز وأنشطتها الفعالة في الأعمال الإنسانية والبرامج النوعية تجاه الشعب اليمني الشقيق.

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