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الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

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الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي
http://almnatiq.net/?p=998293
المناطق - وكالات

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة العربية السعودية من قبل ميليشيا الحوثي.
وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية الممنهجة تؤكد تحدي ميليشيا الحوثي للقانون الدولي والإنساني، وتحديها للمجتمع الدولي وسعيها لرفض وتقويض المساعي الدولية لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع الدائر في اليمن، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك السريع والرادع لوقف هذه الأعمال الإجرامية الهادفة للنيل من أمن المملكة والمزعزعة لاستقرار المنطقة.
وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

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