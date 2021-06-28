مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود

المناطق - وكالات

بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” ، اليوم، مناورات بحرية في البحر الأسود تستمر حتى 23 يوليو المقبل.

ويشارك 5000 جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريقًا للعمليات الخاصة والغوص يمثلون ثلاثين دولة من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، إلى جانب مشاركة الأسطول السادس للبحرية الأمريكية في هذه المناورات.

ومن المتوقع أن تشمل العمليات مجموعة من أنواع التمارين، بما في ذلك المواجهات البرمائية، والمناورة البرية، وعمليات الغوص، والاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب المضادة للغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ.