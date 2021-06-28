احدث الأخبار

مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ هيئة المواصفات
منطقة الجوف
 “مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 طفل يضع والده في مأزق مالي.. والسبب “ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 جدة.. سجن مواطنة بسبب شتم طليقها عبر واتساب”
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات” تطلق حملة “توطين تطبيقات التوصيل”
أبرز المواد
 الزوارق الحربية الإسرائيلية تنتهك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية
أبرز المواد
 مبادرة مستقبل الاستثمار تعلن انعقاد الدورة الخامسة تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية”
أبرز المواد
 من تلقى جرعتي لقاح كورونا.. هل يحتاج لتطعيم آخر؟
أبرز المواد
 اختتام مناورات تمرين “مخالب الصقر 4” بين القوات السعودية والأمريكية
أبرز المواد
مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود

مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود

أبرز المواد
الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

أبرز المواد
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

أبرز المواد
أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ هيئة المواصفات

أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ هيئة المواصفات

منطقة الجوف

مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود

مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود
http://almnatiq.net/?p=998294
المناطق - وكالات

بدأ حلف شمال الأطلسي “الناتو” ، اليوم، مناورات بحرية في البحر الأسود تستمر حتى 23 يوليو المقبل.
ويشارك 5000 جندي و32 سفينة و40 طائرة و18 فريقًا للعمليات الخاصة والغوص يمثلون ثلاثين دولة من الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي، إلى جانب مشاركة الأسطول السادس للبحرية الأمريكية في هذه المناورات.
ومن المتوقع أن تشمل العمليات مجموعة من أنواع التمارين، بما في ذلك المواجهات البرمائية، والمناورة البرية، وعمليات الغوص، والاعتراض البحري، والدفاع الجوي، وتكامل العمليات الخاصة، والحرب المضادة للغواصات، وعمليات البحث والإنقاذ.

روابط ذات صلة

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي

الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
“مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع

“مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*