احدث الأخبار

28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
منطقة الحدود الشمالية
 صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال
أبرز المواد
 أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي
منطقة نجران
 انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “
منطقة حائل
 أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر
منطقة عسير
 مناورات بحرية “للناتو” في البحر الأسود
أبرز المواد
 الكويت تدين وتستنكر استمرار استهداف المدنيين والمناطق المدنية في جنوب المملكة من قبل ميليشيا الحوثي
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
أبرز المواد
 أمير منطقة الجوف يستقبل محافظ هيئة المواصفات
منطقة الجوف
 “مسام” ينتزع 1501 لغم في اليمن خلال أسبوع
أبرز المواد
 طفل يضع والده في مأزق مالي.. والسبب “ألعاب الفيديو”
أبرز المواد
 جدة.. سجن مواطنة بسبب شتم طليقها عبر واتساب”
أبرز المواد
28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

منطقة الحدود الشمالية
صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

أبرز المواد
أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

منطقة نجران
انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

منطقة حائل

28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية
http://almnatiq.net/?p=998300
المناطق- الحدود الشمالية

قدمت عيادات “تطمن ” في الحدود الشمالية خدماتها لـ 28234 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .
وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وهي مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .

روابط ذات صلة

بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري

بيئة رفحاء تنفّذ مشروع حماية منتزه أم العصافير البري
أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية مضاعفة البرامج التوعوية والتثقيفية لمواجهة آفة المخدرات

أمير الحدود الشمالية يؤكد أهمية مضاعفة البرامج التوعوية والتثقيفية لمواجهة آفة المخدرات
هيئة الأمر بالمعروف بالحدود الشمالية تفعّل حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا” في مستشفيات مدينة عرعر

هيئة الأمر بالمعروف بالحدود الشمالية تفعّل حملة “ربِّ اجعل هذا البلد آمنًا” في مستشفيات مدينة عرعر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*