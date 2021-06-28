28234 مستفيداً من خدمات عيادات “تطمن” في الحدود الشمالية

المناطق- الحدود الشمالية

قدمت عيادات “تطمن ” في الحدود الشمالية خدماتها لـ 28234 مستفيداً منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .

وأوضحت صحة الحدود الشمالية أن خدمات عيادة “تطمن” تُقدم من خلال 8 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية، وهي مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .