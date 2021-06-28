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الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح تسعة مساجد بعد تعقيمها في أربعة مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح تسعة مساجد بعد تعقيمها في أربعة مناطق
http://almnatiq.net/?p=998301
المناطق - الرياض

أعادة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 9 مساجد بعد إخلائها مؤقتا وتعقيمها في 4 مناطق بعد ثبوت 9 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 142 يوماً 1693 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين .
وأوضحت الوزارة فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها هي أربعة مساجد بمنطقة المدينة المنورة، ومسجدين في كل من منطقتي الشرقية وجازان، ومسجد واحد بمنطقة القصيم.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد ،داعية المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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