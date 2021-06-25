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مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضاً تمويلية بقيمة 750 مليون ريال

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أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

أمير منطقة نجران يستقبل السفير الهندي

منطقة نجران
انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

منطقة حائل
أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر

أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر

منطقة عسير

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “
http://almnatiq.net/?p=998302
المناطق - حائل

انطلقت أمس المرحلة الثانية ” مرحلة التدريب الحضوري ” لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية ” ، وتستمر حتى ٢٨ من الشهر الجاري بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة تم ترشيحهم بناء على أفضل المشاريع المقدمة، في برمجة الألعاب ، وبرمجة وبناء الروبوت ، وبرمجة تطبيقات الجوال ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي ، والتصميم والتصنيع الرقمي ” الطابعة ثلاثية الأبعاد ” .
وتقرر أن تكون إدارة التدريب والابتعاث مقراً لتدريب الطلاب ، ومركز تدريب رياض الأطفال مقراً لتدريب الطالبات.
يذكر أن المرحلة الأولى” مرحلة التدريب عن بعد ” اختتمت يوم الخميس الماضي، بتسجيل أكثر من ٢٢٨٦ طالباً وطالبة، وقبول أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة، والتحاق أكثر من ١٠٣٦ طالباً وطالبة بالمنصة التعليمية، وتسجيل أكثر من ١١٠٠ طالب وطالبة بقروبات الدعم الفني في برامج تقنية متنوعة بعدد ١٥ جلسة بث مباشر بواقع ٢٢ ساعة.

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