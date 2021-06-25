انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة سمو أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية “

المناطق - حائل

انطلقت أمس المرحلة الثانية ” مرحلة التدريب الحضوري ” لمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل “إجازتك التقنية ” ، وتستمر حتى ٢٨ من الشهر الجاري بمشاركة ١٠٠ طالب وطالبة تم ترشيحهم بناء على أفضل المشاريع المقدمة، في برمجة الألعاب ، وبرمجة وبناء الروبوت ، وبرمجة تطبيقات الجوال ، والأمن السيبراني ، والذكاء الاصطناعي ، والتصميم والتصنيع الرقمي ” الطابعة ثلاثية الأبعاد ” .

وتقرر أن تكون إدارة التدريب والابتعاث مقراً لتدريب الطلاب ، ومركز تدريب رياض الأطفال مقراً لتدريب الطالبات.

يذكر أن المرحلة الأولى” مرحلة التدريب عن بعد ” اختتمت يوم الخميس الماضي، بتسجيل أكثر من ٢٢٨٦ طالباً وطالبة، وقبول أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة، والتحاق أكثر من ١٠٣٦ طالباً وطالبة بالمنصة التعليمية، وتسجيل أكثر من ١١٠٠ طالب وطالبة بقروبات الدعم الفني في برامج تقنية متنوعة بعدد ١٥ جلسة بث مباشر بواقع ٢٢ ساعة.