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أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر

أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر

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أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر

أمانة عسير ترفع أكثر من 128 ألف طن من النفايات خلال 6 أشهر
http://almnatiq.net/?p=998303
المناطق - عسير

رفعت أمانة منطقة عسير خلال الستة أشهر الماضية نحو 128241 طناً للنفايات التي تنوعت ما بين المنزلية والتجارية والزراعية ومخلفات البناء والهدم.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن أعمال النظافة تأتي ضمن مبادرة إزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، والجدولة المستمرة للبرامج الشاملة التي تقوم بها الأمانة لرفع مستوى الخدمات في مدينة أبها تعزيزاً للوعي المجتمعي في المحافظة على البيئة.
وبين أن الأمانة عززت جهودها في النظافة العامة خلال الفترة الماضية من خلال جدولة خطط أعمال النظافة، وتقسيم الفرق والآليات على مدار اليوم.
ودعا الدكتور وليد الحميدي الجميع إلى أهمية التعاون بأعمال النظافة العامة، وابلاغ الأمانة في حال رصد أي ملاحظات على مدار الساعة عبر الاتصال بالرقم الموحد 940.

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